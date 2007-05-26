Съезд Нашей Украины досрочно прекратил полномочия своих депутатов

Съезд блока «Наша Украина» принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов из фракции ”Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат Украины пятого созыва Николай ОНИЩУК.

«Съезд «Нашей Украины» только что принял решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов в связи с поданными ими заявлениями о выходе из состава фракции «Наша Украина», - сообщил Н.ОНИЩУК.

Он подчеркнул, что это означает, что народные депутаты от “Нашей Украины” уже не могут вернуться в сессионный зал.

«Это означает, что наши партнеры по переговорам уже переигрались с технологией задержки избирательного процесса, ведь сегодня мы должны менять алгоритм, который был наработан рабочей группой раньше и который предусматривал, что фракции оппозиции заходят в сессионный зал для принятия необходимых изменений в законы», - сказал он.

Он также сообщил, что на сегодняшний день этот элемент политических договоренностей утрачен и выборы должны пройти по действующему законодательству, а наработанные законы должны быть приняты новым парламентом.