Чиновник МИД считает, что Украина не должна поддерживать ЕС во всем

Украина не обязана во всём солидаризироваться с Европейским Союзом.

Такое мнение высказал директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН в ходе экспертного опроса Института Горшенина в преддверии первого заседания Парламентской ассамблеи "Восточное партнёрство" (EURONEST), сообщили УНИАН в Институте Горшенина.

"Мы понимаем ту обеспокоенность, которую Европейский Союз высказывает в отношении состояния демократии в Беларуси. Мы это доносили до наших белорусских партнёров. При этом, безусловно, Украина, не являющаяся кандидатом на членство в ЕС, не обязана во всём солидаризоваться с Европейским Союзом", - отметил он.

По словам О.ВОЛОШИНА, у Украины отдельные особенности сотрудничества с Беларусью, огромный объём торгово-экономического взаимодействия, между странами давняя история, "это наш сосед и близкий нам народ".

Он отметил, что всё это ставит Украину в естественное положение страны, заинтересованной в посредничестве между ЕС и Беларусью. "Мы считаем, что любая изоляция Беларуси будет контрпродуктивной. Мы надеемся, что белорусское руководство проявит добрую волю помириться с ЕС, и Украина в этом всячески готова помогать. В конце концов, Беларусь и ЕС - соседи, они не могут не общаться друг с другом", - заявил он.

Дипломат также отметил, что сама Украина заслуживает отдельного и особого формата сотрудничества с ЕС. "На этом фоне любые формы сотрудничества, предусматривающие постановку нас в один ряд с такими странами, как Армения, Грузия, Азербайджан, которые имеют гораздо более призрачные перспективы вступления в Европейский Союз, воспринимаются нами очень сдержанно. На самом деле, для нас гораздо важнее - прямое сотрудничество с Европейским парламентом, взаимодействие с фракциями в нём. Поэтому ЕВРОНЕСТ - это структура, которая для нас имеет вспомогательное значение", - отметил дипломат.

Между тем евроинтеграционные успехи Молдовы О.ВОЛОШИН оценивает совсем не так оптимистично, как европейские коллеги. "У нас никакого соревнования с Молдовой нет. Насколько несопоставимы наши потенциалы, что даже смешно говорить о конкуренции", - сказал он.