Тигипко говорит, что двое людей похоронят всю страну

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО убежден, что сегодня страна нуждается в серьезных кадровых изменениях в ряде направлений, в том числе - в таможенной и налоговой системах.

Такое мнение он выразил в прямом эфире программы "Шустер Live" 11 марта, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Сильная Украина”.

"Сегодня нужно делать кадровые изменения и в налоговой, и в таможни, очень жесткие кадровые изменения. Я просто настаиваю: время пришло убирать этих людей, они похоронят всю страну", - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, Государственную таможенную службу уже год возглавляет Игорь КАЛЕТНИК, который ранее был народным депутатом от КПУ.

Председателем Государственной налоговой службы Украины в декабре 2010 года был назначен Виталий ЗАХАРЧЕНКО, который до этого занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины.