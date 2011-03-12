Азаров понимает, что лингвистические ошибки его не красят

Премьер-министр Николай АЗАРОВ признал невысоким уровень своего украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в пятницу вечером в программе «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

Отвечая на вопрос художника Сергея ПОЯРКОВА об уровне украинского языка, Н.АЗАРОВ сказал: "Я очень серьезно на самом деле отношусь к этому. И я, поверьте мне, стараюсь. Но вот иногда получается так, что ну не успеваешь прочитать текст. Я даю идеи своего выступления. Мне это выступление готовят. Это моя, конечно, недоработка".

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что когда у него есть время, он со специалистом готовится к своим выступлениям на украинском языке.

«Тогда мне специалисты говорят, что, так сказать, я говорю нормально. Иногда не успеваешь этого сделать, в результате совершаешь такие непростительные, безусловно, ошибки. Но я хочу в свое оправдание сказать. Если я угроблю экономику Украины, наверное, мне больше мои сограждане скажут негативных слов, если я в процессе такой, скажем, подготовки, сделаю какие-то лингвистические ошибки. Это, безусловно, не украшает меня, но все-таки сейчас я в основном сосредоточен на том, чтобы вывести, наконец, Украину на устойчивый путь экономического развития и обязательного роста благосостояния людей", - сказал Н.АЗАРОВ.