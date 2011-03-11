Наша Украина требует представительства оппозиции в Конституционной Ассамблее

В партии «Наша Украина» считают, что власть с помощью изменений в Конституцию будет пытаться узаконить авторитаризм.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политсовета партии «Наша Украина» по поводу конституционных инициатив власти.

«Внесение изменений в Конституцию Украины в исполнении нынешней власти грозит стать инструментом узаконивания авторитаризма и монополизации всех властных полномочий в стране Партией регионов», - убеждены в “Нашей Украине”.

В партии отмечают, что власть уже не раз демонстрировала, что для отстаивания своих политических интересов готова игнорировать положение Конституции, а «послушный» Конституционный Суд оправдает все противоправные с точки зрения законности действия этой власти.

«Именно с целью увеличения властных полномочий Президента ЯНУКОВИЧА 30 сентября 2010 года Конституционный Суд принял сомнительное решение, которым возобновил действие Конституции в редакции 1996 года. Фактически состоялся конституционный переворот, ведь Конституция страны была изменена решением суда, а не парламента, то есть незаконно», – говорится в заявлении.

По мнению членов политсовета партии, конъюнктурный пересмотр Конституции страны подорвал правовую и политическую легитимность нынешней власти не только перед гражданами нашей страны, но и руководством Европейского Союза. Именно это является реальной причиной конституционных инициатив Президента.

«Мы поддерживаем Вывод Венецианской комиссии Совета Европы о том, что легитимная конституционная реформа в Украине должна быть осуществлена парламентом при активном участии оппозиции и гражданского общества и главное – на основании Конституции», - отмечают в «Нашей Украине».

Именно поэтому партия требует, чтобы Конституционная Ассамблея была площадкой, пригодной исключительно для подготовки проекта Конституции, а конституционное нормотворчество не нарушало действующих конституционных норм.

«Изменения в Конституцию должны отражать интересы не власти, а всего украинского общества. Поэтому мы настаиваем, чтобы в составе и руководстве Конституционной Ассамблеи были одинаково представлены представители власти и оппозиционных сил, государственных и негосударственных учреждений, бизнеса, профсоюзов, научных работников и общественного сектора», - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что Украине нужна Конституция, которая даст возможность обеспечить настоящее народовластие, – гарантировать гражданские права, установить контроль граждан за действиями всех ветвей власти, ликвидировать неприкосновенность и привилегии высокопоставленных должностных лиц, развить широкое местное самоуправление, обеспечить право на справедливую судебную защиту.

«Однако такие конституционные изменения не нужны этой власти, поскольку будут препятствовать ей осуществлять свою антинародную социальную политику, ведущую к обнищанию граждан и обветшанию страны», - считают и «Нашей Украина».

В заявлении отмечается, что партия ставит перед собой задачу не допустить очередной профанации - теперь уже конституционной реформы и манипулирования обществом с целью узурпации власти и ограничения конституционных прав граждан.