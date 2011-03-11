Онопенко напоминает судьям ВСУ, что они не в мадридском дворе Елизаветы

Пленум Верховного Суда Украины принял решение рассматривать в открытом режиме вопрос о выражении недоверия председателю суда Василию ОНОПЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такую процедуру сегодня на заседании пленума поддержали 29 судей, 19 высказались против.

Этому решению предшествовала дискуссия между оргкомитетом пленума и Председателем ВСУ.

Василий ОНОПЕНКО был против, чтобы пленум Верховного Суда, который проходит сегодня в Киеве и должен рассмотреть вопрос о выражении ему недоверия, проходил в закрытом режиме.

Об этом В.ОНОПЕНКО заявил сегодня в начале работы пленума в ответ на предложение председателя оргкомитета, судьи Лилии ГРИГОРЬЕВОЙ, которая предлагала проводить заседание пленума в закрытом режиме, в том числе при отсутствии представителей СМИ.

В своем выступлении В.ОНОПЕНКО отметил, что, в соответствии со ст. 43 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», не предусмотрено проводить закрытые заседания. По словам В.ОНОПЕНКО, “закрытым” может быть только голосование.

«Я думаю, что граждане Украины должны знать, на каких основаниях речь идет о выражении недоверия или доверия председателю Верховного Суда. Верховный Суд не является закрытой корпорацией. Хотя мы заседаем в Кловском дворце - сегодня на улице ХХІ век, а не мадридский двор королевы Елизаветы. Поэтому я считаю, что комитет не имел права принимать такое решение», - сказал он, предложив поставить на голосование пленума вопрос о проведении его в закрытом или открытом режиме.

В начале заседания пленума в зале присутствовали 47 из 49 зарегистрированных участников.