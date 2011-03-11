Пленум ВСУ будет в открытом режиме

Пленум Верховного Суда Украины принял решение рассматривать в открытом режиме вопрос о выражении недоверия председателю суда Василию ОНОПЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такую процедуру сегодня на заседании пленума поддержали 29 судей, 19 высказались против.

Как сообщал УНИАН, оргкомитет пленума предлагал проводить заседание в закрытом режиме, в частности, без представителей СМИ.

В.ОНОПЕНКО выступил против проведения пленума в закрытом режиме.