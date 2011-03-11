Герман говорит, что избирателям Януковича нечем его упрекнуть

Избирателям президента Виктора Януковича ничем упрекнуть его в языковом вопросе.

Об этом заявила замглавы администрации президента Анна Герман в эфире телеканала ТВi.

"Нечем упрекнуть Януковичу. Он шел к власти со своей программой, он шел как ставленник той части украинских граждан, которые считают свой язык родным – русский. Он честно себя ведет", - отметила она.

"Если они голосовали за него, значит голосовали и за его программу", - уточнила Герман.

"Он себя по отношению к своему избирателю ведет честно", - заявила замглавы администрации президента.

Украинская правда