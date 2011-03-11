Герман говорит, что избирателям Януковича нечем его упрекнуть
08:46, 11 марта 2011Политика
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"Он себя ведет честно"
Избирателям президента Виктора Януковича ничем упрекнуть его в языковом вопросе.
Об этом заявила замглавы администрации президента Анна Герман в эфире телеканала ТВi.
"Нечем упрекнуть Януковичу. Он шел к власти со своей программой, он шел как ставленник той части украинских граждан, которые считают свой язык родным – русский. Он честно себя ведет", - отметила она.
"Если они голосовали за него, значит голосовали и за его программу", - уточнила Герман.
"Он себя по отношению к своему избирателю ведет честно", - заявила замглавы администрации президента.
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