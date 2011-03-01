В Украине появятся тещи, которые будут стоить десятки миллионов долларов?

Парламентское большинство пытается максимально смягчить для себя нормы законопроекта “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданного Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили народные депутаты Геннадий МОСКАЛЬ (фракция НУ-НС) и Сергей ВЛАСЕНКО (“БЮТ-Батьківщина”) на заседании круглого стола в Институте Горшенина.

В частности, Г.МОСКАЛЬ напомнил, что полтора года назад парламент принял антикоррупционный пакет законов, но вступление их в силу трижды откладывалось, а затем они были отменены.

По словам депутата, в конце декабря прошлого года Президент внес на рассмотрение парламента проект закона о предотвращении коррупции, который на 90% совпадает с тем, который принимал парламент полтора года тому назад, но в этом законопроекте есть кое-что смягчены нормы.

Он также обратил внимание, что больше всего поправок в проект Президента внес его представитель в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО, и все эти поправки направлены на смягчение действия закона.

«Все готово для рассмотрения, но надо еще собрать комитет и еще смягчить (законопроект – УНИАН) с тем, чтобы вроде что-то обществу показать по борьбе с коррупцией, но толку от этого не будет», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он подчеркнул, что народные депутаты пытаются сделать все, чтобы не зацепить собственные интересы, и поэтому президентский законопроект, в случае принятия парламентом, не воспримут в Европе.

По мнению Г.МОСКАЛЯ, не будет способствовать борьбе с коррупцией попытки депутатов от большинства исключить из законопроекта норму о декларировании членами семей должностных лиц своих доходов.

Также он считает, что в антикоррупционном законопроекте необходимо решить вопрос оффшорных зон. Депутат привел пример, что Украина одолжила у Международного валютного фонда 12 млрд. долларов, в то время как украинские инвесторы вложили в Кипр инвестиций на сумму почти 17 млрд. дол. «Может нам не занимать у МВФ, а взять у наших миллионеров», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

В свою очередь, С.ВЛАСЕНКО согласился с такой оценкой антикоррупционного законопроекта. Он также заметил, что настоящий документ на 90% воспроизводит ранее принятый, а затем отменен законодательно, «и на 10% смягчает его».

По словам С.ВЛАСЕНКО, если в этом законопроекте не будет предусмотрена норма о декларировании родственниками чиновников своих расходов, то он не будет эффективно работать. «В нашей стране будут тещи, которые будут стоить десятки миллионов долларов», - сказал депутат.

В то же время, С.ВЛАСЕНКО убежден, что в Украине побороть коррупцию можно лишь поняв ее суть. По его словам, сегодня коррупция большей частью отождествляется с взяточничеством, но оно является лишь одним из элементов коррупции. По мнению С.ВЛАСЕНКО, многие чиновники даже не понимают, что такое конфликт интересов и т. п.

Кроме того, С.ВЛАСЕНКО убежден, что в государстве необходимы изменения идеологии борьбы с коррупцией, в частности, он высказался за необходимость внедрения такого механизма, при котором взяточник не сможет тратить средства, полученные незаконным путем.

Также С.ВЛАСЕНКО убежден, что без внимания общественности, СМИ, европейских институций изменить ситуацию с коррупцией в Украине будет невозможно.

Справка УНИАН. 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими силу действующие законы Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, которые были выражены специалистами, научными работниками и практиками.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

3 марта Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.