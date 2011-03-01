Парламент постатейно рассмотрит президентский закон о коррупции

Парламент постатейно будет рассматривать в четверг, 3 марта, поданный Президентом законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН вчера провел совещание, на котором обсуждался порядок принятия закона о принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине. В совещании приняли участие заместители председателя Верховной Рады Украины, председатели парламентских фракций и соответствующих профильных комитетов, руководитель Главного юридического управления Верховной Рады, представитель Президента Украины в парламенте, заместители главы Администрации Президента Украины и министр юстиции.

Состоялся обмен мнениями относительно положений документа, которые являются наиболее противоречивыми и вызывают больше всего замечаний. Учитывая исключительную важность и сложность законопроекта, а также большое количество поправок, поданных к нему народными депутатами, участники совещания пришли к согласию о необходимости дополнительного рассмотрения спорных положений документа на заседаниях Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией во вторник и среду.

Было решено, что доработанный законопроект будет рассматриваться Верховной Радой в четверг по полной регламентной процедуре с рассмотрением всех поправок и постатейным голосованием.

По окончании совещания состоялось заседание председателей парламентских фракций под руководством председателя Верховной Рады, на котором обсуждался вопрос о персональном голосовании каждого депутата.

Справка УНИАН. 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, которые были высказаны специалистами, учеными и практиками.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

Вчера В.ЛИТВИН сообщил, что по законопроекту поступило свыше 400 поправок.