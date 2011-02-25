Янукович спросит у Костусева, хотел ли тот поднять себе зарплату

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает поинтересоваться у мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА, действительно ли он поднимал вопрос перед городским советом о повышении себе заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».

«КОСТУСЕВ - зрелый политик, и он не бедный человек. Я поинтересуюсь, как только закончится эта программа. Если это правда, я попрошу, чтобы он публично дал на этот вопрос ответ», - отметил В.ЯНУКОВИЧ