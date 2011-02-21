Королевская: льготы имеют те, кто пришли, поклонились, поаплодировали

Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, считает, что правительство пошло по пути построения полностью зависимого от власти общества.

Об этом она заявила в программе «Время интервью» на «5-м канале».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, при нынешней власти «те, кто пришли, поклонились, поаплодировали - те льготу получили. Те, которые не поклонились и не поаплодировали - тем льготу Кабмин не выдал - зависимость выстраивается во всем. Такая же зависимость выстраивается и в Налоговом кодексе, который так написан, что предприниматель не может работать честно. Он вынужден его нарушать и автоматически становится зависимым. Построение модели зависимости населения от власти - вот философия построения экономической модели».

Народный депутат считает, что правительство не имеет четкого плана реформ и концепции развития экономики Украины. «Какую экономическую модель сегодня видит правительство? У Президента - одна модель, у правительства - другая. Не случайно многие законы, которые подает правительство - Президент потом ветирует. Получается, даже у власти нет единой экономической модели», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, правительство делает упор на развитии тяжелой промышленности в ущерб малому и среднему бизнесу. «Что мы делаем основой нашей экономики? Металлургию? И развивать будем только ее? Тогда в стране останутся лишь заводы, принадлежащие олигархам, и весь народ на них будет работать, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Основа нашей независимости - это средний и малый бизнес, экономически активные люди. Это диверсифицированная экономика, защищенная от внешних кризисов, которая имеет сегодня колоссальный потенциал роста. Если мы выстраиваем эту модель - тогда соответственно под нее и нужно принимать условия налогообложения, условия регуляции на рынке и сохранять экономические свободы».

По ее словам, пока нет четко обозначенной модели экономики, которая будет построена в Украине, правительство занимается ручным регулированием, которое в нынешних условиях не срабатывает. «Я за то, чтобы у нас была модель именно свободной экономики, модель развития среднего класса с поддержкой малого и среднего бизнеса. Нам нужно отходить от олигархической модели управления - она не выживет. Не в состоянии 50% легальной экономики кормить 100% социально незащищенных людей и содержать нашу бюрократию», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, у Украины еще сохранился колоссальный потенциал возможностей. «У нас есть реальные возможности роста при правильном реформировании экономики. Но при таком подходе правительства - они не смогут создать ликвидный продукт, ликвидную экономику. Они угробят то, что сегодня еще остается нашим шансом на развитие», - предупреждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.