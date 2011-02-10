Левочкин говорит, что на «Шкодах» для чиновников сэкономят почти 2 млн

Замена нынешнего устаревшего автопарка представительского класса руководства Администрации Президента Украины и Государственного управления делами автомобилями “Шкода” позволит экономить около 1,9 млн. грн. бюджетных средств в год.

Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По своему поводу С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что, состоя на государственной службе, всегда пользуется собственным автотранспортом.

“Соответствующее распоряжение предусматривает возможность использования собственного транспорта заместителями главы Администрации Президента”, – отметил С.ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года для чиновников Администрации Президента и ГУС, которые пользуются служебным транспортом, были закуплены автомобили эконом-класса.

В то же время, как сообщили сегодня, 10 февраля, ряд СМИ, среди закупленных автомобилей есть 20 “Шкод” модели “SuperB Ambition”, которая относится к престижному классу и стоит до 30 тыс. долларов.