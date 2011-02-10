Янукович назначил генерального директора Укрспецэкспорта
10:50, 10 февраля 2011Политика
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Указ - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия ПЕРЕГУДОВА генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.
Текст указа от 9 февраля размещен на сайте главы государства.
До издания этого указа Д.ПЕРЕГУДОВ был исполняющим обязанности гендиректора “Укрспецэкспорта”.
Как известно, Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения “Укрспецэкспорт” входит в Государственный концерн “Укроборонпром”.
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