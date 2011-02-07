Студента, подозреваемого в спиливании головы Сталина, оставили под стражей

Запорожский областной апелляционный суд сегодня, 7 февраля, оставил без удовлетворения жалобу запорожского студента-историка Эдуарда АНДРЮЩЕНКО, подозреваемого в спиливании головы памятника Сталину, и оставил Э.АНДРЮЩЕНКО под стражей.

Как сообщил УНИАН адвокат задержанного Сидор КИЗИН, "несмотря на то, что суду были предоставлены ходатайства от коллектива Запорожского национального университета и исторического факультета ЗНУ, а так же письма Запорожской областной инспекции архитектурно-строительного контроля о необходимости проведения демонтажа так называемого "памятника Сталину", и данные, свидетельствующие о том, что Э.АНДРЮЩЕНКО не находился в районе обкома КПУ в момент происшествия, суд жалобу на незаконность его содержания под стражей оставил без удовлетворения".

Таким образом, по словам адвоката, суд фактически продлил содержание Э.АНДРЮЩЕНКО под стражей на весь период следствия.

"Мы исчерпали все предусмотренные украинским законодательством возможности для изменения меры пресечения", - констатировал С.КИЗИН.

Адвокат так же заявил, что расценивает данное решение суда как "исключительный цинизм".

"Постановление суда является полным абсурдом: на сегодняшний день нет абсолютно никаких оснований второй месяц удерживать под стражей человека, подозреваемого в совершении "хулиганства". Причем "хулиганства" причастность, к совершению которого совершенно ни чем не подтверждена. Если же добавить, что Э.АНДРЮЩЕНКО - законопослушный человек, который не имеет ни желания, ни оснований скрываться, абсолютно готов являться на судебные заседания, то все происходящее вообще выглядит как исключительный цинизм и ни что иное, как политические репрессии", - заявил С.КИЗИН.

Справка УНИАН. Памятник И.Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.

1 января 2011 года милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва памятника Сталину в Запорожье по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным обще опасным способом".

5 января Прокуратура Запорожской области квалифицировала взрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело у милиции, передала его в СБУ.

27 января в 2011 года Управление СБУ в Запорожской области, которое расследует уголовное дело по факту осуществления террористического акта (взрыва памятника Сталину на территории Запорожского облкомитета КПУ), объявило в розыск неизвестного, подозреваемого в совершении этого преступления.