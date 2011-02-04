Королевская обвиняет большинство в блокировании реформ Януковича

Пропрезидентское большинство блокирует программу реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя решение парламентского большинства отклонить рассмотрение на текущей сессии парламента проект закона «О саморегулирующихся организациях» (№ 4841-д).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по ее словам, саморегулирование - это ключевой принцип современной рыночной экономики. Украинский бизнес уже готов к этому, проблема в том, что к этому не готова власть.

Напомним, проект закона «О саморегулирующихся организациях» предусматривает передачу части функций государственного контроля объединениям предпринимателей. «Речь идет о том, чтобы, с одной стороны, дать предпринимателям больше свободы, а с другой– предоставить больше экономической ответственности», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, заниматься бизнесом в нашей стране – это не только делать дело, но и отражать атаки контролирующих органов. «И в таких атаках, к сожалению, не всегда победителем остается предприниматель. Необходимо менять структуру экономики и создавать по-настоящему эффективную конкурентную Украину. Саморегулирование - это один из ключевых принципов современной рыночной экономики. Мы предлагаем применить у нас мировой опыт, который работает во многих европейских странах», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В Украине де-факто саморегулирование уже работает, но существует лишь на определенных рынках: оценщиков, ценных бумаг, финансовых услуг. Но нет единых правил, единого закона, который бы регулировал их деятельность. «В результате от этого страдают все, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Государство напрасно растрачивает силы, но не может обеспечить надлежащий контроль, организации работают в условиях нормативного хаоса, предприниматели не могут создать эффективное экономическое самоуправление. А потребители не получают качественной продукции и услуг».

Глава Комитета Верховной Рады считает, что данный законопроект улучшит бизнес-климат в нашей стране и приблизит экономику Украины к стандартам 21 века. Однако парламентское большинство не проголосовало за принятие документа и отправило его на доработку. Таким образом, на текущей сессии Верховной Рады законодательство о саморегулирующихся организациях рассматриваться не будет.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что данный законопроект обозначен как приоритетный в разделе "дерегуляция" Программы реформ Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА. «Когда в парламент вносятся инициативы, которые разрушают украинский бизнес, то в зале появляется единство. Когда же был вынесен законопроект, который реально направлен на дерегуляцию и на перенесение части контролирующих полномочий от государства к обществу, большинство отказалось его поддерживать», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, отказ парламентского большинства поддержать законопроект о саморегулирующихся организациях демонстрирует неспособность власти проводить настоящие реформы, которые сделают украинскую экономику более свободной. «С одной стороны, власть декларирует курс на упрощение условий ведения бизнеса и дерегуляцию, с другой – реальные шаги в этом направлении не делаются. В Украине последовательно воссоздается плановая модель экономики 20-го века, в которой главным действующим лицом остается чиновник, а не гражданин», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля 2011 года парламент отказался принять проект закона «О саморегулирующихся организациях» (№ 4841-д) в первом чтении. Законопроект отклонен.