Тимошенко о Vanco, шельфе и аферистах

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция «БЮТ-Батьківщина» безотлагательно будет инициировать введение на законодательном уровне запрет на передачу стратегических месторождений для их разработки в частную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на пресс-конференции в Киеве, комментируя намерение правительства Украины заключить мировое соглашение с компанией Vanco о разработке нефтегазоместорождений на шельфе Черного моря и о распределении добытой продукции.

«Мы подготовили законопроект, который прямо запрещает отдавать такие стратегические запасы нефти и газа на таких сомнительных условиях аферистам-инвесторам, а вернее - украинским кланам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, законопроект также будет предусматривать, что стратегические месторождения нефти и газа могут разрабатываться только предприятиями государственной компании НАК «Нафтогаз Украины», которые способны осуществлять такие работы на высококвалифицированном уровне.

«Во-первых, под разработку таких месторождений любой банк мира даст достаточное количество финансовых ресурсов, без сомнений. Я это утверждаю потому, что я предметно этим занималась. Во-вторых, наш украинский завод «Залив», который расположен в Керчи, владеет технологиями построения специальных плавучих заводов, которые могут добывать на участках шельфа и нефть, и газ, первично готовить к транспортировке и переправлять их на побережье. У нас все есть для того, чтобы самостоятельно разрабатывать шельф», - подчеркнула она.

Лидер партии «Батьківщина» также заявила, что на ближайшем заседании Согласительного совета руководства Верховной Рады фракция «БЮТ-Батьківщина» в ультимативном порядке будет требовать включения этого законопроекта в повестку дня следующего пленарного заседания ВР.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, каждый депутат получит детальную информацию о запасах нефти и газа в месторождениях шельфа Черного моря, которые правительство планирует передать в соответствии с мировым соглашением компании Vanco.

«Мы силами наших депутатов просто станем на входе в зал у каждой двери и будем лично в руки отдавать как законопроект, так и справку о том, что представляет собой шельф Черного моря», - объяснила она.

«У нас есть считанные недели. Через считанные недели они планируют подписать мировое соглашение и, по сути, сдать стратегическую территорию Украины, так, как это они уже не раз делали с момента прихода к власти», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.