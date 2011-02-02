Янукович говорит, что он - наполовину поляк

Виктор Янукович заявил, что его предки по отцовской линии были поляками и католиками.

Президент Украины пообещал продолжить историческое примирение между Киевом и Варшавой.

Об этом сообщает "Газета Виборча".

"Мой дед и прадеды были литовскими поляками, католиками", - рассказал президент, который каждый день демонстрирует свою благосклонность к православию.

"Только мой отец родился в Донбассе, где вступил в брак с женщиной из России. Все остальные мои предки происходили из Польши", - добавил Янукович.

По словам президента, его бабушка рассказывала, что родилась в Варшаве: "ее мама умерла, а отец повторно вступил в брак - на литовской польке, которая жила в Вильнюсе".

"После Октябрьской революции семья попала под Витебск в Беларуси, где бабушка вышла замуж за моего деда, который проживал в Докшицах у села Януки", - объяснил украинский президент.

"Лишь из Белоруссии семья выехала в украинский Донбасс, где я и родился", - сказал Янукович.

По словам польских журналистов, он заверил, что Варшава остается стратегическим партнером Киева.

Как подчеркнул президент, нынешняя украинская власть хочет, прежде всего, развивать экономическое сотрудничество с Польшей, но вместе с историческим примирением в духе формулы "Прощаем и просим прощения" (официально этот процесс в отношении Волынской трагедии начали в 2003 году Кучма и Квасьневский).

Четыре года назад Янукович собирался "дать новую жизнь" своему "родовому гнезду", построив в селе Януки Докшицкого района Витебской области Беларуси коттеджный поселок, молокозавод и хранилище для мороженных ягод, после чего пригласить туда на проживание всех Януковичей из Украины и Беларуси.

"Историческая правда"