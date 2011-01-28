Тимошенко уже обещает своими руками агитацию за Януковича расклеивать

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО считает безосновательными обвинения в завышении цен при закупке автомобилей «Опель-комбо» для сельской медицины и использовании служебного положения во время проведения президентской избирательной кампании 2009-2010 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

«Наше правительство приняло решение, что срочно, безотлагательно, буквально в чрезвычайном режиме нужно села, отдаленные от лечебных заведений, обеспечить транспортом. Я хочу подчеркнуть, что именно транспортом, который довозит врача, фельдшера непосредственно к больному. Речь не шла о скорой помощи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, первоначальная стоимость этих машин в начале переговоров с австрийской стороной составляла 15 тыс. евро. (за один автомобиль), а в переговорном процессе компания «Вомед» согласилась снизить цену до 12,5 тыс. евро. «То есть, другими словами, единственный определенный Австрией поставщик - компания «Вомед» не завысила цены, а предоставила скидку Украине. Кроме того, между компанией «Вомед» и государством Украина никакого посредника не было», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что автомобили «Опель-комбо» приобретались как специальные транспортные средства, а не как кареты скорой помощи.

В то же время, по ее словам, по оценкам пользователей этих автомобилей, в экстренных случаях при необходимости транспортировать пациента в ближайшую больницу можно сложить сиденье и поставить носилки для больного.

Экс-премьер заявила, что не использовала должность главы правительства в агитационной кампании по выборам Президента. «Меня упрекают, что когда мы те машины отдавали, на них было написано «Программа правительства Юлии Тимошенко для сельской медицины». Я хочу публично пообещать Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, если они примут этот закон (о перераспределении бюджетных расходов для продолжения программы «Сельская медицина» - УНИАН) и закупят еще 10 тысяч машин для села, мы за счет денег партии «Батькивщина» на каждой машине напишем: «Программа правительства Януковича для сельской медицины». Я собственноручно буду эти наклейки расклеивать», - пообещала она. Впрочем, экс-премьер тут же посоветовала разместить надписи «Программа правительства Януковича» на президентском вертолете, который закупается за 17 млн. евро, а также на каждой платижке граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«То, что одну из лучших программ, которую сделало наше правительство в кризис, таким образом унижают, дискредитируют, говорит о моральном состоянии этой власти. Я думаю, было бы очень правильно, если бы Виктор Федорович на каждой платижке по газу, в которых людям выставили непосильные счета, также написал «Программа правительства Януковича». Им тоже есть чем «гордиться», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.