Тимошенко предлагает ПАСЕ вызвать Януковича на ковер

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Европейский Союз перед заключением соглашения с Украиной об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ) должен провести мониторинг соблюдения прав и свобод в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня, отвечая на вопрос о теме своих переговоров во время поездки в Брюссель в случае получения соответствующего разрешения Генеральной прокуратуры.

«Сегодня Украина готовится к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и о зоне свободной торговли. Я думаю, что в пределах подписания настоящих документов следует сделать достаточно глубинный мониторинг того, а что сегодня в насамо деле происходит в Украине, где поставлен крест на всех правах и свободах, в том числе экономических, где полностью разрушены инвестиционный климат, где сегодня правит мафия, которая ополчилась властью до зубов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее мнению, Парламентская Ассамблея Совета Европы могла бы пригласить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для отчета о выполнении резолюций, принятых европейскими структурами.

«Я очень хотела бы, чтобы по тем резолюциям, которые принимали ПАСЕ и Европейский парламент, отчитывался украинский Президент, поскольку в действительности после принятия этих резолюций ситуация в Украине стремительно ухудшается, и отчет В.ЯНУКОВИЧА уже назрел. Я думаю, что такой отчет мог бы быть проведен или в Парламентской Ассамблее Совета Европы, куда его могут пригласить, или даже в парламенте Украины, если у него хватит смелости прийти и по пунктам резолюции отчитаться перед украинским обществом», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.