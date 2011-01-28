Янукович пригласил инвесторов в Украину - «когда начнут раздеваться женщины»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил зарубежных инвесторов на украинский борщ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на 7 украинском ланче, организованном сегодня Фондом Виктора ПИНЧУКА в Давосе в рамках мероприятий Всемирного экономического форума.

Обращаясь к присутствующим на ланче представителям деловых кругов, политиков, деятелей культуры, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Поверьте, вы делаете правильный выбор, и ваш интерес – не только к борщу, салу, водке украинской, но в целом к Украине окупится сторицей». Президент Украины поблагодарил присутствующих за участие в украинском мероприятии в Давосе.

Говоря о положительной динамике роста экономики Украины, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что прирост международных инвестиций в Украину по итогам прошлого года составил 1,6 млрд. долларов, что почти вдвое больше показателя 2009 года.

«Я сегодня приглашаю вас, уважаемые господа инвесторы, в Украину, на украинский борщ», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что актуальный слоган «включите для себя Украину» - это слоган промокампании нашего государства к Евро-2012».

«Для того, чтобы включить Украину, я хочу сказать – достаточно того, чтобы посмотреть на нее своими собственными глазами тогда, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И когда начнется тепло и в городах украинских начнут раздеваться женщины – увидите такую красоту, это очень прекрасно», - заверил В.ЯНУКОВИЧ, что вызвало в зале аплодисменты