Королевская: Кабмин просит инвесторов насыпать денег в «дырявый мешок»

Украинское правительство предлагает иностранным инвесторам насыпать денег в «дырявый мешок». Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила в Давосе (Швейцария), где проходит ежегодный Международный экономический форум.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, настроения крупнейших мировых инвесторов в Давосе свидетельствуют о том, что «инвестиционные ставки» на экономику каждой конкретной страны будут определяться скоростью преодоления экономического кризиса, готовностью правительств проводить модернизацию с целью построения новой более жизнеспособной модели экономики. Именно такие преобразования будут определять перспективы стран на мировом рынке в среднесрочном будущем.

«В центре внимания мировой экономической элиты, собравшейся в Давосе, такие страны как Китай, Индия, Россия. Даже африканским странам уделяется больше внимания, чем Украине. Очевидно, что иностранные инвесторы предпочитают Украине другие инвестиционные площадки, несмотря на весь потенциал отечественной немодернизированной экономики. Сегодня это одна из ключевых стратегических проблем экономики нашей страны», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета выделила четыре основные проблемы, которые не позволяют существенно увеличить интерес инвесторов к Украине. «Ключевыми проблемами нашей страны остаются высокий уровень коррупции, отсутствие гарантий защиты прав собственности, чрезмерная зарегулированность рынка и низкий уровень потребительского спроса на внутреннем рынке, вызванный бедностью населения. Правительство Украины не предложило четкого и понятного всем плана преодоления этих препятствий на пути иностранных инвестиций в нашу страну», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Мировой экономический кризис многому научил инвесторов и они стали более осторожны, не желая рисковать в тех странах, где бизнес-климат не является благоприятным. «Вместо того чтобы улучшать условия ведения бизнеса в Украине, правительство предлагает иностранным инвесторам насыпать денег в «дырявый мешок». При этом все понимают, что очень скоро деньги из мешка выпадут и прилипнут к рукам коррумпированных чиновников. Именно поэтому инвесторы не торопятся в Украину», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.