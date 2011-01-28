В ГПУ «подергаются и успокоятся»?

Отказ Генеральной прокуратуры дать разрешение лидеру “Батьківщини”, экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО на поездку в Брюссель, по приглашению руководителей Европейского парламента, наносит вред имиджу государства.

Об этом в комментарии «Політичній думці» сказал политолог Владимир ФЕСЕНКО.

Он убежден, что такие действия Генпрокуратуры вредят и самому Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«В последнее время Генпрокуратура стала политическим деятелем. Об этом уже пишет заграничная пресса, на это реагируют руководители стран ЕС. Мне кажется, что запрещать ТИМОШЕНКО ехать в Брюссель неразумно. ТИМОШЕНКО не тот человек, который может остаться там и просить политического убежища. Это не ее логика, это не в ее стиле, потому что она настоящий политик. Поэтому опасения, что она там останется - несерьезны», - сказал эксперт.

По словам В.ФЕСЕНКО, власть больше всего боится того, что Ю.ТИМОШЕНКО поедет в Европу, и использует ее как площадку для критики власти.

«Но такие запрещения лишь усиливают подозрения европейских наблюдателей относительно введения в Украине авторитаризма и только вызывают дополнительные вопросы к действиям ЯНУКОВИЧА и Генпрокуратуры. Именно такие действия власти и порочат имидж государства», - убежден политолог.

Еще один известный политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что теперь Генпрокуратура превратилась в репрессивную машину. «За последние 15-20 лет Генпрокуратура не была частью репрессивной машины. Сейчас ей приходится принимать участие в подавлении инакомыслия оппозиции», - отметил В.НЕБОЖЕНКО в комментарии «Політичній думці».

В то же время политолог убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО вскоре таки поедет в Брюссель, поскольку власть «смотрит внимательно на соседнюю Беларусь,и хорошо понимает, что если она не отпустит ТИМОШЕНКО за границу, то ее не пустят туда саму, в такую желанную для нее Европу».

«Я думаю, что они подергаются и успокоятся, потому что иначе они не смогут выехать в Европу сами. А если поедут, то там им придется отвечать на острые вопросы. Мы знаем, что сначала было приглашение на английском, в Генпрокуратуре отказали, потом, когда ТИМОШЕНКО покажет им приглашение на украинском, они тоже откажут. А когда им дадут приглашение на русском языке, лишь тогда украинская Генпрокуратура отпустит ТИМОШЕНКО в Европу», - сказал он.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, украинская власть больше всего боится, что Ю.ТИМОШЕНКО может привлечь международное сообщество, в том числе и юридическое.

«И таким образом станет понятно всем в Европе, что то, что сейчас делает Генпрокуратура, не имеет никакого отношения к закону и правоохранительной деятельности», - отметил политолог.

Как сообщалось, лидер партии "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО обращалась в Генпрокуратуру с просьбой разрешить ей выехать в Брюссель для встречи с руководством Европейской народной партии и Евросоюза, однако там ей отказали.

Ю.ТИМОШЕНКО планирует еще раз обратиться к следователям с ходатайством о возможности осуществить поездку в Брюссель, и собирается предоставить им оригинал приглашения уже от Президента Европейского парламента Ежи БУЗЕКА.

"Пришло из Брюсселя еще одно приглашение, непосредственно от руководителя Европейского парламента, президента Европарламента Ежи БУЗЕКА. Я очень благодарю его за это приглашение, он, зная, какие выставляют условия, направил оригинал, при чем уже с аутентичным переводом. Я думаю, что мы сегодня напишем еще одно ходатайство, и я буду рассчитывать на то, что все же здравый смысл вернется в стены Генеральной прокуратуры, и они подпишут разрешение на мою поездку в Брюссель", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 января.

Она напомнила, что все встречи с руководством Европейской народной партии и структур Евросоюза должны состояться в Брюсселе в период с 31 января по 4 февраля.