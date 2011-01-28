Янукович дал Азарову две недели - разобраться с газовыми долгами ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал поручение “О надлежащей реализации специальной процедуры погашения задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса и улучшения ситуации в энергетической сфере”.

Текст соответствующего поручения размещен на официальном сайте главы государства.

Премьер-министру Украины Виктору АЗАРОВУ поручено до 15 февраля 2011 года проанализировать состояние выполнения требований Закона Украины «О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» с указанием общего количества предприятий топливно-энергетического комплекса, принимающих участие в специальной процедуре погашения задолженности, а также объемов задолженности, которая уже погашена и должна быть погашенной.

Кроме того, должны быть проанализированы причины, вследствие которых не в полной мере реализованы требования указанного Закона относительно погашения задолженности предприятиям топливно-энергетического комплекса в определенный срок; наличие проблем, которые могут помешать завершению процедуры погашения задолженности даже при продлении действия данного Закона.

В соответствии с поручением Н.АЗАРОВ должен взять под личную ответственность разработку и представление в Верховную Раду Украины законопроекта о внесении изменений в действующее законодательство для завершения процедуры погашения задолженности до 1 июля 2011 года.