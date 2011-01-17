Тигипко считает, что взять у МВФ все, что можно, - в интересах Украины

В интересах Украины получить все транши по кредиту Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что Украина может обойтись без поддержки фонда. «Мы действительно можем обойтись без поддержки МВФ, мы сами можем это сделать, но какой ценой и кто за это будет платить? Если мы не будем брать деньги у Международного валютного фонда – сразу снижаются желания инвесторов, сразу увеличивается ставка займов для нас и т.д.», – сказал С.ТИГИПКО.

Кроме того, он отметил, что сегодня необходимо реально оценивать требования фонда, которые он выставляет перед Украиной для получения кредита. «Надо смотреть, совпадают ли те требования, которые Международный валютный фонд предоставляет во время своих кредитов. Если они совпадают с нашими национальными интересами, мы должны на это идти, если не совпадают, тогда мы можем отказываться от этого», – считает он.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО новое правительство Николая АЗАРОВА по договоренности с МВФ закрыло действующую кредитную линию и начало сотрудничество с Фондом по новой программе.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.