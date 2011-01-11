Колесниченко нашел в Википедии подтверждение популярности русского языка

Заместитель Председателя парламентской фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что статистика запросов на сайте «Википидея» свидетельствует о широком использовании русского языка среди украинцев на бытовом уровне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

По мнению В.КОЛЕСНИЧЕНКО, «пятилетняя насильственная украинизация показала нежелание украинского общества отказаться от использования в быту русского языка».

«И сегодня, когда ультранационалисты пытаются продолжить свою политику по дискредитации законного права каждого гражданина Украины на использование русского языка, только Интернет остается единственной свободной средой коммуникации для представителей русскоязычного населения нашей страны, которая тотально не подвержена искоренению всего «инакомыслящего», «ненационалистического», - заявил народный депутат. «Популярность русского языка подтверждена объективными международными статистическими данными (кстати, фактически полностью совпадающими с результатами социологических исследований в Украине), свидетельствующими не просто о распространенности русского языка среди населения Украины, а и о его ежедневном пользовании молодежью», - подчеркнул политик, ссылаясь на данные, обнародованные «Википедией».

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что «представители молодежи - самая широкая аудитория пользователей Интернет-ресурсами во всем мире. А ресурсы всемирной паутины на сегодняшний день - единственная отдушина для молодежи, отстаивающей свои права, гарантированные ей законодательством Украины». «Лишь в сети Интернет представители молодежи имеют возможность чувствовать себя свободно и молчаливо протестовать против языковой цензуры», - констатирует народный депутат.

По его мнению, около 70% граждан нашей страны ежедневно используют русский язык как средство коммуникации. «Для большинства из них он является родным. И, к сожалению, государство пока не обеспечивает неотъемлемое право своих граждан на использование родного русского языка во всех сферах общественной жизни. Но оно обязано это сделать!» - заявил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Он выразил уверенность в том, что «от русофобской политики предыдущей власти пострадал не только русский язык, но и другие национальные языки Украины». «Наблюдается критичное снижение грамотности. Характерно, что даже количество просмотренных пользователями из Украины англоязычных странниц «Википедии» упало почти на 25%», - резюмировал он.