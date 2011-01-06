В ПР считают, что звать людей на акции протеста проще, чем делать реформы

Новые «майданы» ударят по имиджу Украины в глазах зарубежных партнеров, но эффективности не дадут. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, заявил народный депутат, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Владимир Вечерко, комментируя призывы бывших руководителей Кабмина организовывать новые «майданы».

«Оппозиция может делать любые заявления, но от этого вымышленное реальным не станет. Сегодня в обществе нет тенденций к «майданам», так как украинцы хотят одного – стабильности и развития, а забастовки и акции протеста этого не дадут», – заявил депутат.

По словам Владимира Вечерко, общество ждет реформ, ждет трансформаций, которые приведут к социальному и экономическому развитию. «Этого ждут от Украины и зарубежные партнеры, и именно об этом заботится наш Президент, правительство и депутаты», – подчеркнул он. Парламентарий убежден в том, что простая, но системная работа над законопроектами является более эффективным средством борьбы с бедностью, социальной несправедливостью и экономическими вызовами, чем топтание киевской брусчатки. «Безусловно, звать людей на «майданы» проще, чем монотонно, но упорно работать над пакетом реформ на национальном и региональном уровнях. И 5 лет власти теперешней оппозиции это доказывают. По этому сегодня важно продолжить системную работу ради Украины, ради нашего народа, а не устаивать истерики перед телекамерами», – подытожил депутат-регионал.