Янукович подписал закон «О культуре»
Индустрии развлечений придадут украинский характер
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О культуре».
Документ размещен на официальном сайте главы государства.
Законом определяются правовые принципы деятельности в сфере культуры, регулируются общественные отношения, связанные с созданием, использованием, распространением, сохранением культурного наследия и культурных ценностей, и обеспечение доступа к ним.
Как сообщал УНИАН, Закон “О культуре” Верховная Рада Украины приняла 14 декабря 2010 г. Этим законом, в частности, определены объекты, которые не подлежат приватизации.
В законе также определено, что основными принципами государственной политики в сфере культуры являются:
признание культуры одним из основных факторов самовыражения украинской нации, всех коренных народов и национальных меньшинств;
- содействие созданию единого культурного пространства Украины, сохранение целостности культуры;
- защита и сохранение культурного наследия как основы национальной культуры, забота о развитии культуры;
- содействие утверждению гуманистических идей, высоких моральных принципов в общественной жизни;
- обеспечение свободы творчества, защита прав интеллектуальной собственности, авторского права и смежных прав;
- гарантирование прав граждан в сфере культуры;
- создание условий для творческого развития личности, повышения культурного уровня, эстетического воспитания граждан, доступности образования в сфере культуры для детей и юношества, расширение образовательных программ на основе национальных музеев, галерей, заповедников и пр., удовлетворение культурных потребностей украинской нации, коренных народов и национальных меньшинств, развитие заведений культуры, независимо от формы собственности, привлечение в сферу культуры инвестиций, средств от предоставления платных услуг, благотворительности, других не запрещенных законодательством источников;
- содействие деятельности профессиональных творческих союзов и общественных организаций в сфере культуры, создание отечественного (национального) культурного продукта на украинском языке и функционирование украинского языка в культурном пространстве на всей территории Украины, доступ граждан к культурным благам;
- определение эстетического воспитания детей и юношества приоритетом развития культуры,
- придание украинского характера современной индустрии развлечений.
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определяются:
- государственными программами экономического и социального развития Украины и программами деятельности Кабинета министров Украины, в которых обязательно учитываются аспекты развития культуры;
- государственными целевыми программами в сфере культуры, которые разрабатываются и утверждаются согласно законодательству.
В законе предусмотрено, что государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование государственного языка в сфере культуры на всей территории Украины, способствует созданию отечественного (национального) культурного продукта на украинском языке и его популяризации в Украине и за рубежом. Свободное использование других языков в сфере культуры гарантируется, кроме случаев, когда такое использование сужает права или возможности граждан на доступ к получению культурных благ на украинском языке.
В законе отмечено, что средства, поступившие от приватизации объектов культурного назначения, в том числе объектов незавершенного строительства, государственной собственности, зачисляются в полном объеме в государственный бюджет Украины, а коммунальной собственности - в соответствующие местные бюджеты.
Не подлежат приватизации:
- архивы (архивные учреждения), объекты культуры, искусства, в том числе исключительной исторической, художественной, научной или другой культурной ценности, которые занесены или подлежат занесению в Государственный реестр национального культурного наследия Украины, а также объекты архитектуры, мемориальные комплексы, заповедники, парки и пр. общегосударственного значения;
- объекты культуры, принадлежащие к имущественным комплексам учреждений Национальной академии наук Украины;
- памятники, включенные в перечень памятников, которые не подлежат приватизации;
- памятники археологии;
- документы Национального архивного фонда Украины;
- музейные предметы, музейные коллекции и музейные собрания государственной части Музейного фонда Украины;
- документы Государственного библиотечного фонда Украины;
- исходные материалы и фильмокопии, хранящиеся в фильмофонде;
- заведения культуры, которые обеспечивают государственные социальные нормативы в сфере обслуживания населения заведениями культуры;
- заведения образования сферы культуры.
Кроме того, запрещается выселение заведений культуры (театров, филармоний, библиотек, музеев, архивов, художественных галерей (выставок), кинотеатров, внешкольных заведений эстетического воспитания и досуга детей и юношества, клубных заведений и пр.) из помещений без предоставления им другого равноценного помещения.
Не могут быть предметом залога объекты права государственной и коммунальной собственности, занесенные или подлежащие занесению в Государственный реестр национального культурного достояния.