Янукович подписал закон «О культуре»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О культуре».

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Законом определяются правовые принципы деятельности в сфере культуры, регулируются общественные отношения, связанные с созданием, использованием, распространением, сохранением культурного наследия и культурных ценностей, и обеспечение доступа к ним.

Как сообщал УНИАН, Закон “О культуре” Верховная Рада Украины приняла 14 декабря 2010 г. Этим законом, в частности, определены объекты, которые не подлежат приватизации.

В законе также определено, что основными принципами государственной политики в сфере культуры являются:

признание культуры одним из основных факторов самовыражения украинской нации, всех коренных народов и национальных меньшинств;

- содействие созданию единого культурного пространства Украины, сохранение целостности культуры;

- защита и сохранение культурного наследия как основы национальной культуры, забота о развитии культуры;

- содействие утверждению гуманистических идей, высоких моральных принципов в общественной жизни;

- обеспечение свободы творчества, защита прав интеллектуальной собственности, авторского права и смежных прав;

- гарантирование прав граждан в сфере культуры;

- создание условий для творческого развития личности, повышения культурного уровня, эстетического воспитания граждан, доступности образования в сфере культуры для детей и юношества, расширение образовательных программ на основе национальных музеев, галерей, заповедников и пр., удовлетворение культурных потребностей украинской нации, коренных народов и национальных меньшинств, развитие заведений культуры, независимо от формы собственности, привлечение в сферу культуры инвестиций, средств от предоставления платных услуг, благотворительности, других не запрещенных законодательством источников;

- содействие деятельности профессиональных творческих союзов и общественных организаций в сфере культуры, создание отечественного (национального) культурного продукта на украинском языке и функционирование украинского языка в культурном пространстве на всей территории Украины, доступ граждан к культурным благам;

- определение эстетического воспитания детей и юношества приоритетом развития культуры,

- придание украинского характера современной индустрии развлечений.

Приоритеты государственной политики в сфере культуры определяются:

- государственными программами экономического и социального развития Украины и программами деятельности Кабинета министров Украины, в которых обязательно учитываются аспекты развития культуры;

- государственными целевыми программами в сфере культуры, которые разрабатываются и утверждаются согласно законодательству.

В законе предусмотрено, что государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование государственного языка в сфере культуры на всей территории Украины, способствует созданию отечественного (национального) культурного продукта на украинском языке и его популяризации в Украине и за рубежом. Свободное использование других языков в сфере культуры гарантируется, кроме случаев, когда такое использование сужает права или возможности граждан на доступ к получению культурных благ на украинском языке.

В законе отмечено, что средства, поступившие от приватизации объектов культурного назначения, в том числе объектов незавершенного строительства, государственной собственности, зачисляются в полном объеме в государственный бюджет Украины, а коммунальной собственности - в соответствующие местные бюджеты.

Не подлежат приватизации:

- архивы (архивные учреждения), объекты культуры, искусства, в том числе исключительной исторической, художественной, научной или другой культурной ценности, которые занесены или подлежат занесению в Государственный реестр национального культурного наследия Украины, а также объекты архитектуры, мемориальные комплексы, заповедники, парки и пр. общегосударственного значения;

- объекты культуры, принадлежащие к имущественным комплексам учреждений Национальной академии наук Украины;

- памятники, включенные в перечень памятников, которые не подлежат приватизации;

- памятники археологии;

- документы Национального архивного фонда Украины;

- музейные предметы, музейные коллекции и музейные собрания государственной части Музейного фонда Украины;

- документы Государственного библиотечного фонда Украины;

- исходные материалы и фильмокопии, хранящиеся в фильмофонде;

- заведения культуры, которые обеспечивают государственные социальные нормативы в сфере обслуживания населения заведениями культуры;

- заведения образования сферы культуры.

Кроме того, запрещается выселение заведений культуры (театров, филармоний, библиотек, музеев, архивов, художественных галерей (выставок), кинотеатров, внешкольных заведений эстетического воспитания и досуга детей и юношества, клубных заведений и пр.) из помещений без предоставления им другого равноценного помещения.

Не могут быть предметом залога объекты права государственной и коммунальной собственности, занесенные или подлежащие занесению в Государственный реестр национального культурного достояния.