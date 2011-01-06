Герман думает, что Путин любит Украину

По мнению заместителя главы Администрации Президента Анны Герман высказывание премьер-министра России Владимира Путина относительно приуменьшения роли Украины в победе в Великой Отечественной войне не нуждаются в комментариях со стороны высших должностных лиц страны.

Об этом она сказала в интервью «5 каналу».

«Высказывание Владимира Путина было настолько красноречивым, что я думаю, что его комментировать не нужно. Все всё поняли. Я думаю Владимир Владимирович тоже понял. Бывает такое, что сорвется какое-то острое слово. Нужно очень хорошо думать, реагировать ли на это, делать ли из этого проблему», - считает замглавы АП.

Герман убеждена, что Украина должна думать о будущем межгосударственных отношений с Россией, а не отгавкиваться на неудачные высказывания российского премьера: «Вообще быть сильной страной, для того чтобы с тобой говорили так как с сильным. Когда ты слабее, делай все, чтобы стать более сильным, а не поддавайся на такие вещи, когда ты будешь очень не в выигрышной ситуации, думай о будущем. Это очень просто - отгавкнуться на чужую неудачную фразу. Я думаю, что премьер России понял многое из ответа украинских ветеранов Великой Отечественной войны. Я думаю, Путин любит Украину».