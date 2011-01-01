Янукович поздравил Рауля Кастро

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Рауля КАСТРО РУС по случаю национального праздника.

“От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с Днем национального освобождения Республики Куба”, - говорится в поздравлении главы Украинского государства, текст которого размещен на его сайте.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что дальнейшее развитие торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, продолжение поддержки Украиной и Республикой Куба двусторонних программ гуманитарного и медико-фармакологического сотрудничества будут способствовать повышению благосостояния наших народов.

В.ЯНУКОВИЧ также заверил Р.КАСТРО в неизменном стремлении Украины углублять отношения дружбы и сотрудничества между государствами и пожелал кубинскому народу несгибаемой силы духа, согласия и процветания.