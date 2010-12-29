Кабмин назначил Клюева, Тигипко и Тихонова ответственными

Кабинет министров Украины назначил ответственными за организацию публичного обсуждения планируемых социально-экономических реформ первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, вице-премьер-министра – министра социальной политики Сергея ТИГИПКО и вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Соответствующее распоряжение №2311 от 15 декабря т.г. размещено на сайте правительства.

В рамках обсуждения реформ центральные органы исполнительной власти должны обеспечить проведение заседаний круглых столов, общественных слушаний, встреч с общественностью, конференций при участии физических лиц, в том числе предпринимателей, представителей общественных организаций, профсоюзов и их объединений, организаций работодателей, юридических лиц, научных работников, экспертов. Кроме того, разъяснения по реформам должны быть размещены в средствах массовой информации и на веб-сайтах органов исполнительной власти.