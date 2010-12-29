В МИД России подчеркнули важность украинской библиотеки в Москве

В Министерстве иностранных дел России пообещали приложить все возможные усилия для возобновления работы Библиотеки украинской литературы в Москве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий КАРАСИН во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Российской Федерации Владимиром ЕЛЬЧЕНКО.

Г.КАРАСИН заверил, что МИД РФ будет прилагать все возможные усилия к тому, чтобы Библиотека украинской литературы как можно скорее возобновила свою полноценную работу, как важный центр удовлетворения культурно-образовательных потребностей этнических украинцев, которые проживают в Москве и других регионах России.

В свою очередь, как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в Посольстве Украины в России, особое внимание во время встречи было уделено вопросам развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере с целью создания дополнительных возможностей для ознакомления граждан обоих стран с лучшим достоянием украинской и российской культуры.

«В этом контексте российской стороной была подчеркнута важная роль Библиотеки украинской литературы города Москвы в распространении среди российской общественности знаний о современном развитии Украины, истории, литературе, языке и традициях украинского народа», - отмечается в сообщении посольства.

По результатам встречи стороны договорились усилить взаимодействие с целью поддержки деятельности этого учреждения культуры и обеспечения его последующего беспрепятственного функционирования.