Как украинцы оценивают уходящий год

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что 2010 год начинался как год надежд, а завершился как год разочарований и недоверия.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Этот год отразился как год разочарования и недоверия, хотя начинался как год надежд”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Вице-спикер заметил, что это подтверждают результаты всеукраинского опроса относительно оценки гражданами событий уходящего года, который провел «Украинский демократический круг» по заказу Института политики.

Так, по словам Н.ТОМЕНКО, лишь 9,6% граждан считают, что нынешний год для Украины был хорошим, вместе с тем, относительное большинство украинцев (45%) считают, что этот год был для страны плохим. При этом, добавил он, 39,3% опрошенных придерживаются мнения, что 2010 год был для Украины ни хорошим, ни плохим.

В то же время, более угрожающей, по мнению вице-спикера, является тенденция тотального недоверия. По его словам, в настоящее время общество не доверяет в значительной мере и власти, и оппозиции. Н.ТОМЕНКО отметил, что граждане не доверяют судам, местной власти, правоохранительным органам и тому подобное. Власть же, в свою очередь, не доверяет украинским журналистам, экспертам и тому подобное. В то же время Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что «фактически, сегодня страна живет в системе не только недоверия, но и отсутствия стратегии оптимистического развития». «То есть, все хотят, чтобы жизнь улучшилась, но никто не видит, когда эта оптимистическая модель заработает», - добавил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня общество для себя определило три своеобразных страны: страна, где власть считают меньшим злом, а оппозицию большим, страна, где оппозиция – меньше зло, а власть – большее, и страна, где и власть, и оппозиция – большое зло. Вице-спикер отметил, что если первая и вторая страна – разделение страны на относительных сторонников и противников – не ново, то история с третьей страной, которую он условно назвал «страна против всех», – является новой тенденцией в украинской политике. Кроме того, по его словам, разочарованием можно назвать и то, что оппозиция не выстроила единой системной логики в своем поведении. “Те или иные оппозиционные лидеры на тех или иных каналах радуются тому, что посадили того или иного оппозиционера из другой партии”, - добавил он. Н.ТОМЕНКО также добавил, что негативом является и отсутствие на политическом уровне режима сдерживания и противовесов. Кроме того, добавил он, этот год можно охарактеризовать как год потери парламентаризма.