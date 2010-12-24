В Генпрокуратуре назвали статью, по которой обвиняют экс-губернатора

В отношении бывшего министра транспорта и связи Украины Виктора БОНДАРЯ возбуждено уголовное дело за пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело возбуждено сегодня по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.194 и 353 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, нанесшего имущественный ущерб в особо крупных размерах, соединенное с самовольным присвоением властных полномочий).

По подозрению в совершеннии указанного преступления В.БОНДАРЬ задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА сообщил, что Генеральная прокуратура Украины задержала экс-председателя Днепропетровской областной государственной администрации В.БОНДАРЯ. «Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ. Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал генпрокурор.