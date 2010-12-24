На должность мэра Киева может претендовать женщина?

Лидер ОО «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ могла бы стать единым кандидатом в мэры Киева от оппозиции.

Как сообщает пресс-служба политика, об этом З.ШКИРЯК заявил в интервью изданию «Главред».

Так, на вопрос журналиста о том, кого из кандидатов мог бы выдвинуть БЮТ на будущих выборах мэра столицы, З.ШКИРЯК ответил: «Я выражу свою субъективную точку зрения. Я считаю, что такой кандидатурой могла бы стать Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. Мне кажется, что Наталия Юрьевна именно та личность, которая могла бы консолидировать все оппозиционные силы в Киеве”.

Председатель СХП охарактеризовал ее как молодого, перспективного, уверенного в себе политика.

Кроме того, по убеждению З.ШКИРЯКА, Н.КОРОЛЕВСКАЯ – “прекрасный аналитик, экономист и управленец”.

“На сегодняшний день она возглавляет парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики. Как умная и красивая женщина, конструктивный политик, она не вызовет возражений в любом политическом лагере, а киевляне с радостью поддержали бы такого кандидата. Уверен, она могла бы прекрасно справиться с муниципальным управлением”, - продолжил З.ШКИРЯК.

Впрочем, заметил он, такое решение должен принимать БЮТ и, конечно, сама Н.КОРОЛЕВСКАЯ, поскольку это их право.

На вопрос журналиста о своем возможном личном участии в будущих выборах мэра столицы, З.ШКИРЯК ответил: «Относительно меня, то сейчас об этом говорить рано. Скажу одно - если мы будем чувствовать поддержку киевлян, то, наверное, и Новый Киев, и наша политическая сила обязательно выставит кандидата на должность мэра”.

“Кадровый резерв для этого есть. А будет это ШКИРЯК или кто-то другой, покажет время», - подытожил политик.