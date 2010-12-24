Тигипко говорит, что хорошо понимает, что делает

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО не отрицает, что правительство при проведении реформ принимает непопулярные решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил во время Часа вопросов к правительству по поводу перспектив проведения пенсионной реформы, отвечая на реплику народного депутата из фракции «БЮТ-Батьківщина» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ о том, что на протяжении 2010 года он «надувал мыльные пузыри по поводу реформ».

«Что касается пузырей, то у меня задача одна – не надувать вот эти популистские мыльные пузыри, которые надували последние 5 лет и которые ничего общего с экономикой и реформами не имели», - заявил С.ТИГИПКО.

«Сегодня мы идем на непопулярные решения. Я понимаю хорошо, что я делаю», - добавил он.

С.ТИГИПКО считает, что эффект от проведения реформ «через 7-10 лет узнают и почувствуют все украинцы».