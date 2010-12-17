Бунт в КПУ - члены ЦК возмутились хамством Симоненко

Шестеро членов Центрального комитета и два члена Центральной контрольной комиссии Компартии Украины от крымской парторганизации заявляют, что президиум ЦК, приняв решение о роспуске крымского рескома и исключив из рядов партии его секретарей Леонида ГРАЧА и Юрия АКСЮТИНА, попрал нормы устава КПУ в угоду партии власти и крупного капитала.

«Возмущены неуважением к коммунистам десятитысячной организации и ее активу, которые на пленуме рескома 14 декабря выразили полную поддержку деятельности республиканского комитета, а также его руководству в лице первого и второго секретарей ГРАЧА и АКСЮТИНА», - говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой крымской организации КПУ.

Его авторы просят членов ЦК и ЦКК, всех украинских коммунистов «обратить внимание на заболевание оппортунизмом, политической близорукостью ближайшего окружения СИМОНЕНКО, части секретарей обкомов, превративших партию в акционерное общество».

«К глубокому нашему сожалению, мы убедились в перерождении первого секретаря ЦК КПУ СИМОНЕНКО, его тесной связи с олигархическими структурами, выполнении им их требований, нарушении первым секретарем моральных принципов, по сути, ставшего на путь разрушения Коммунистической партии Украины», - сказано в обращении к коммунистам Украины.

«Мы выражаем возмущение тому хамству и неуважению, которое проявлено к крымской республиканской организации, ни на йоту не нарушившей ни одного положения программы и устава Компартии, выполняющей все решения Центрального комитета. Мы обеспокоены тем, что удары и исключения последовали по тем, кто после запрета КПСС и КПУ, когда многие из тех, кто принимал подобные решения сидели по домам, первыми на всем пространстве бывшего Советского Союза, восстановили коммунистическую организацию и ее структуры в Крыму», - сказано в документе, который, по данным парторганизации, подписали члены ЦК: БОЛОТИНА, ИВАНОВ, КОРНИЛОВ, ЛЫСЕНКО, НАРАЕВ, ШТЕПА, - и члены ЦКК: ЗАХАРОВ И ШЕКУН.

Как сообщал УНИАН, президиум Центрального комитета Компартии 16 декабря постановил исключить Л.ГРАЧА из партии и фракции КПУ в Верховной Раде Украины, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии.

Это стало реакцией на решение внеочередного пленума рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии». Пленум также восстановил в должности Ю.АКСЮТИНА, которого президиум ЦК 10 декабря исключил из партии.

Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Л.ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.