Батькивщина уже разузнала в ПР, когда будет импичмент Януковичу

“Батькивщина” отрицает составление своих избирательных списков для участия в выборах в Верховную Раду.

Как заявили УНИАН в пресс-службе партии, избирательный список "Батькивщины", распространенный газетой "Сегодня" и рядом других СМИ, является фальшивым и не имеет ничего общего с реальностью.

"Пресс-служба уполномочена заявить, что ни один избирательный список не составлен. У партии сейчас намного более актуальная задача: защищать украинцев от грабительских действий ЯНУКОВИЧА и Партии регионов", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе обращают внимание на то, что эта информация появилась на страницах газеты, принадлежащей Партии регионов.

В то же время пресс-служба партии "Батькивщина" заявляет о наличии у нее информации об избирательном списке Партии регионов. "Надежные источники из Партии регионов сообщили БЮТовцам, что на следующих парламентских выборах по спискам Партии регионов в парламент надеется попасть Виктор ЯНУКОВИЧ, который получит импичмент за провал социальных обещаний, развал национальной экономики, разгул коррупции. Для ЯНУКОВИЧА депутатская неприкосновенность будет единственным шансом сохранить наворованное, прежде всего – резиденцию "Межигорье", - цитирует пресс-служба "Батькивщины" слова "высокопоставленного источника в Партии регионов".

Как сообщалось, сегодня некоторые СМИ, в частности, газета "Сегодня", написали со ссылкой на источники в БЮТ, что лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает провести в парламент на следующих выборах в Верховную Раду около 50 депутатов по партийному списку, а избирательный список уже сформирован.

В частности, по информации газеты, в список вошли Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Григорий НЕМЫРЯ, Богдан ДАНИЛИШИН, Людмила ДЕНИСОВА, Петр КРУПКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Михаил ЛИВИНСКИЙ (экс-руководитель аппарата премьера), Александр ЗАДОРОЖНИЙ (экс-советник премьера).

Кроме того, в списке есть экс-губернатор Арсен АВАКОВ, депутаты от БЮТ Александр АБДУЛЛИН, Владимир БОНДАРЕНКО, Александр БОНДАРЬ, Михаил ВОЛЫНЕЦ, Игорь ГРИНИВ, Константин ЖЕВАГО, Иван КИРИЛЕНКО, Андрей КОЖЕМЯКИН, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Руслан ЛУКЬЯНЧУК.

Также в списке якобы есть Сергей ПАШИНСКИЙ, Сергей СОБОЛЕВ, Евгений СУСЛОВ, Валентин СУШКЕВИЧ, Виктор ТАРАН, Сергей ТЕРЕХИН, Виталий ЧЕПИНОГА, Виталий ЧУДНОВСКИЙ, Евгений ШАГО, Андрей ШЕВЧЕНКО, Андрей ШКИЛЬ, Виктор ШВЕЦ, Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

Издание отмечает, что в списке также якобы есть депутаты от НУ-НС Юрий ГРЫМЧАК, Олесь ДОНИЙ, Роман ЗВАРИЧ, Юрий КАРМАЗИН, Николай КАТЕРИНЧУК, Геннадий МОСКАЛЬ, Борис ТАРАСЮК.