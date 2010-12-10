У Табачника уверяют, что от Могилянки только критика и никакого конструктива

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины считают безосновательными критические замечания президента Национального университета “Киево-Могилянская академия” Сергея КВИТА относительно разработанного министерством законопроекта “О высшем образовании”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН, обнародованном на официальном сайте министерства.

“Сообщаем, что в последнее время руководством Национального университета «Киево-Могилянская академия» разворачивается информационная кампания о якобы существовании конфликтной ситуации между университетом и Министерством образования и науки”, - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что речь идет о трех причинах: несогласование МОН правил приема университета на 2011 год и устава вуза, а также позиция, которую занял университет по проекту новой редакции Закона Украины «О высшем образовании».

В связи с этим Министерство образования заявляет, что 16 ноября 2010 года, в соответствии с графиком согласования правил приема в высшие учебные заведения І-ІV уровней аккредитации, ректор Киево-Могилянской академии Сергей КВИТ подал в МОН на согласование правила приема в учебное заведение. При проверке правил приема в университет были установлены отдельные позиции, которые противоречат Условиям приема в высшие учебные заведения Украины, утвержденным приказом МОН от 10.11.2010 № 786-оп, отмечается в сообщении Минобразования.

“В частности, это касается недопустимости проведения комплексного вступительного экзамена по конкурсным предметам с оценкой от 100 до 200 баллов по каждому предмету в один день; нарушение определенного перечня конкурсных предметов вступительных экзаменов (творческих конкурсов); определение только английского языка в качестве конкурсного предмета, единственного из иностранных языков (что лишает возможности абитуриентов, изучавших другие иностранные языки, поступать в университет – государственное высшее учебное заведение); противозаконное требование относительно платы абитуриентами за обучение перед изданием приказа о зачислении в студенты; отказ в возвращении документов поступающим до обнародования списка рекомендуемых на обучение по государственному заказу, а также требования о предоставлении рекомендательных писем (в том числе от кафедр НаУКМА) при поступлении на учебу по образовательно-квалификационному уровню магистра, что не предусмотрено действующим законодательством Украины”, - информируют в министерстве, добавляя, что, кроме этого, в правилах приема выявлены технические ошибки.

После проверки указанных правил и высказанных замечаний, правила приема были возвращены ректору университета на доработку. Однако вуз до сих пор не представил министерству исправленные правила приема, утверждают в МОН.

Как отмечают в Министерстве образования, Устав университета получен министерством почти через месяц после установленного для этого срока. В связи с несоответствием его положений законодательным и нормативным актам в сфере высшего образования, устав возвращен университету на доработку, что является нормальной практикой юридических взаимоотношений между министерством и учебным заведением, независимо от его фактического статуса. Доработанный устав университет до сих пор не представил на согласование МОН, информирует ведомство.

Относительно проекта Закона Украины «О высшем образовании» в новой редакции МОН отмечает: “Работа над ним начата еще в 2008 году. Работа проводилась открыто, разные редакции проекта неоднократно обнародовались на официальном сайте МОН, обсуждались в коллективах высших учебных заведений и общественностью. В 2009 году законопроект одобрен на слушаниях Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования. На сегодняшний день очередная редакция законопроекта обсуждается научно-педагогической общественностью и дорабатывается с учетом предложений, которых поступило уже больше тысячи”.

За прошедшее время, утверждают в МОН, какой-либо участник образовательного процесса мог принять участие в обсуждении и внести свои предложения.

“Отметим, что от Национального университета «Киево-Могилянская академия» поступали только безосновательные замечания и критика, и никаких конструктивных предложений и формулировок статей, частей, абзацев законопроекта”, - говорится в сообщении МОН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” С.КВИТ раскритиковал подготовленный Министерством образования и науки проект Закона Украины “О высшем образовании”, который уже находится в парламенте.

Также он заявил, что Минобразования намерено урезать права НаУКМА, и в связи с этим вуз имеет проблемы с утверждением Устава и Правил приема.