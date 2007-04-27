Ожидается, что завтра Ющенко выйдет на майдан

Ожидается, что завтра, 28 апреля, в митинге объединенной оппозиции в Киеве, который будет проходить под лозунгом “Через выборы к взаимопониманию”, примет участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба "Нашей Украины".

В сообщении отмечается, что партия “Наша Украина” приглашает всех киевлян и гостей столицы на митинг, который состоится в 17 часов на Европейской площади.

На митинге выступят лидеры объединенной оппозиции - Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО.

От “Украинской правицы” выступит ее лидер Борис ТАРАСЮК, также планируются выступления известных общественных деятелей.

Митинг откроется “лаконичным” концертом, в котором примут участие группа “ВВ” вместе с Олегом СКРИПКОЙ. В сообщении отмечается, что, несмотря на то, что концерт будет проходить за три часа до прямого эфира финала “Танцев со звездами-2”, О.СКРИПКА – претендент на победу в этом шоу – выйдет на Европейскую площадь.

Завершит митинг группа “Мандри” презентацией своей новой песни “І знову ніч змінює день”.