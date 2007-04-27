Коалиция не собирается расслаблятся на праздники

В понедельник, 30 апреля, в Верховной Раде Украины состоится пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовалb 246 народных депутатов из 260, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что в понедельник парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в госбюджет на текущий год. По его словам, Верховная Рада должна была это сделать сегодня, для чего d сессионный зал пришли почти все члены Кабинета министров.

В то же время, по словам А.МОРОЗА, данный законопроект еще необходимо доработать, и поэтому народные депутаты будут рассматривать его в понедельник, 30 апреля.

Пленарное заседание в понедельник начнется в 10.00.