Янукович прилетел на Прикарпатье на вертолете

11 ноября. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочей поездкой в г. Калуш Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе рабочей поездки, Президент примет участие в мероприятии по выведению на проектную мощность новых производств хлора и каустической соды ООО «Карпатнафтохим”.

Также в Калуше В.ЯНУКОВИЧ будет председательствовать на расширенном совещании с административно-хозяйственным активом Ивано-Франковской области по вопросам развития региона.

Следует заметить, что в Прикарпатье Президент прибыл из Киева вертолетом, а не самолетом, как остальная правительственная делегация. Во время перелета глава государства с воздуха осмотрел территорию экологической катастрофы в районе Домбровского карьера, что вблизи Калуша. Также Президента ознакомили с планом работ по преодолению последствий экологической проблемы в Калушском районе, который также находится под вниманием и контролем Организации Объединенных Наций.

Вместе с главой государства в Ивано-Франковскую область прибыли глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, а также в.и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Михаил БОЛОТСКИХ.