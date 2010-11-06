Милиция говорит, что в Одесском горсовете искали взрывчатку

В Одесской милиции утверждают, что проверяли помещение городского совета на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины по поводу сообщений СМИ о захвате сотрудниками правоохранительных органов кабинета мэра Одессы.

Как отмечается в сообщении, "сегодня накануне первой сессии Одесского горсовета, которая была назначена на 12.00, работники органов внутренних дел и взрывотехнические службы проверили Большой зал Одесского горсовета на возможное нахождение взрывоопасных предметов. Подобные меры являются стандартными во время подготовки значимых торжеств для обеспечения общественного порядка на месте события”.

В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов правоохранительные органы не обнаружили, отметили в ДОС.

Также в сообщении отмечается, что "с той же целью проверили и кабинет мэра Одессы". "Бывший мэр Эдуард ГУРВИЦ в это время в мэрии не находился”, - сообщили в МВД, отметив, что "ровно в 12.00 началась первая сессия 6-го созыва, на которой новоизбранный мэр Одессы принес присягу”.

Нарушений общественного порядка во время проведения сессии горсовета не зафиксировано, сообщили в ДОС.