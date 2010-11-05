ЕС приветствует готовность Януковича сделать выводы из местных выборов

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН считает, что избирательная реформа в Украине должна проводиться прозрачно и с привлечением широкого круга субъектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представителя ЕС.

“Уважение к общим ценностям, в частности прав человека, демократических принципов и верховенства права является фундаментом отношений между ЕС и Украиной. Украина приобрела опыт проведения выборов в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ и международными стандартами. В частности, недавним примером этого были президентские выборы, которые состоялись в феврале 2010 года".

На фоне этого К.ЭШТОН обеспокоена сообщениями ряда миссий наблюдателей о нарушениях во время проведения местных выборов 31 октября. Они преимущественно связаны с избирательным законодательством и организацией избирательного процесса. Они подрывают общественное доверие к избирательному процессу и к дальнейшему укреплению демократии в Украине”, - говорится в сообщении.

В то же время К.ЭШТОН приветствует готовность, выраженную Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, сделать выводы из местных выборов и предпринять шаги для принятия Избирательного кодекса. По ее мнению, избирательная реформа должна быть проведена прозрачно и с привлечением широкого круга субъектов. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы избирательное законодательство было принято задолго до проведения парламентских выборов.

«Если изменения в законодательство о выборах принимаются незадолго до начала избирательного процесса, это делает невозможным надлежащую подготовку к процессу и противоречит международным нормам и лучшим образцам. ЕС готов поддерживать Украину в проведении важнейших демократических реформ и напоминает, что оказывал поддержку проекту по разработке Избирательного кодекса согласно европейским стандартам, осуществленному при экспертной поддержке ОБСЕ», - отметили в пресс-службе.

К.ЭШТОН обещает внимательно следить за завершением избирательного процесса, в том числе по подсчету и сведению результатов, рассмотрению жалоб и апелляций, которые должны осуществляться обстоятельно и беспристрастно, а также за объявлением окончательных результатов местных выборов в Украине.