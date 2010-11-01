У Тимошенко разобрались с причинами «депрессии» шахтеров

В Луганской области шахтерские регионы показали самую низкую активность на выборах. Судя по явке в Красном Луче, Лисичанске, Свердловске и Ровеньках (активность колеблется в пределах 35- 42%), самый мощный электоральный ресурс Партии регионов исчерпал себя, считает председатель Луганской областной организации партии ВО "Батьківщина" Ирина ВЕРИГИНА.

"Это неудивительно, что шахтеры так депрессивно восприняли выборы. Если учесть, что большинство сторонников ТИМОШЕНКО они (регионалы) запугали, а своих избирателей систематически предавали, не выполняя обещания на разных уровнях власти, все становится на свои места. Поэтому явка низкая, поэтому шахтерские регионы дают такие результаты", - уверена И.ВЕРИГИНА.

Она также отметила, что на прошлых выборах, перечисленные выше города отличались высокой активностью избирателей.