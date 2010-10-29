Эксперт прочит «крайне неожиданную» ситуацию с выборами во Львове

Преодоление на местных выборах трехпроцентного барьера Партией регионов во Львовской области и в самом Львове станет не только локальным успехом и результатом работы команды губернатора Василия ГОРБАЛЯ, но и тенденцией сдвига электоральных настроений на Западной Украине.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии заместителя директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексея ГОЛОБУЦКОГО.

«Во Львове ситуация с результатами выборов может стать крайне неожиданной. Причем, неприятным сюрпризом она обернется, прежде всего, для оппозиционных партий национал-демократического толка. Тогда как для Партии регионов преодоление 3% барьера уже стоит расценивать не только как успех, но и как тенденцию. Деятельность команды губернатора таки привела к наметившемуся сдвигу в электоральных настроениях Западной Украины», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, городская власть Львова может существенно обновиться, а влияние традиционно сильных для Галичины партий – ослабнуть.

«Полагаю, что улучшит свои позиции во Львове «Свобода» ТЯГНИБОКА, во Львовском горсовете появятся фракции ПР, ЯЦЕНЮКА и, возможно, ТИГИПКО. При гипотетической победе на мэрских выборах аполитичного САДОВОГО (мэр Львова Андрей САДОВЫЙ - УНИАН), расстановка сил в городе может быть непредсказуемой. При этом, однозначно не лучшими с позиций эффективности и результата эти выборы будут для партий, ориентированных на ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.