ОБСЕ обещает отреагировать на нарушения при выборах на Львовщине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе даст оценку нарушениям избирательного процесса на Львовщине. Как говорится в сообщении пресс-службы БЮТ, переданном УНИАН, об этом заявил председатель Совета экспертов ОБСЕ Джонатан СТОУНСТРИТ во время встречи с лидером Львовской областной «Батьківщини» Романом ИЛЫКОМ.

«Встреча длилась свыше часа, - цитирует Р.ИЛЫКА пресс-служба. - По поручению партийцев львовской «Батьківщини», я информировал представителей ОБСЕ обо всех известны нам фактах фальсификации избирательного процесса во Львовской области. Речь, в частности, шла и о том, что к выборам во Львовские областной и городской советы не допущена наибольшая оппозиционная партия – «Батьківщина».

Вместо этого при содействии судов, органов юстиции и членов избирательных комиссий от провластных партий зарегистрированы фальшивые списки кандидатов, в которых нет представителей нашей партии.

Представители ОБСЕ также были информированы о том, что четверть избирателей Львовщины 31 октября лишены права голоса, потому что не смогут избрать «Батьківщину» Юлии Тимошенко».

Р.ИЛЫК также сообщил, что встретится с международными наблюдателями, которые будут следить за местными выборами в Украине. «Мы в первую очередь апеллируем к международному сообществу, потому что вся властная вертикаль работает исключительно на обеспечение победы Партии регионов на местных выборах 31 октября. Мы будем делать все возможно, чтобы результаты этих выборов были признаны недействительными», - сказал лидер Львовской областной «Батьківщини».