МИД Украины: председатель ЕНП не нашел времени для Януковича

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что представители Европейской народной партии не хотят общаться с украинскими властями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на встрече, организованной Германским фондом Маршалла (США).

"Мы хотели бы иметь хорошие отношения со всеми нашими партнерами, и с Европейской народной партией мы хотели бы иметь политический диалог", - сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, предложения украинских властей начать такой диалог остались без ответа.

Так, по его словам, украинская сторона предлагала председателю Европейской народной партии Вильфреду МАРТЕНСУ встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время его последнего визита в Брюссель 13 сентября этого года.

"Однако В. МАРТЕНС не нашел возможности", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

"Мы готовы к дискуссии, но когда есть недостаток желания у другой стороны, тогда и возникают вопросы", - заявил глава украинского МИД, отметив, что среди прочего, представители украинской власти не уверены, насколько сбалансированную информацию получают представители ЕНП о ситуации в Украине.

"Это не "холодная война", просто на улице холодно, и нужно зайти в теплый дом", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в последнее время представители правящей коалиции и украинского правительства неоднократно выражали недовольство позицией Европейской народной партии относительно оценки ситуации в Украине и даже обвиняли ЕНП в действиях "под диктовку" оппозиции.