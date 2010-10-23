Гурвиц: не дождетесь

Действующий мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ опровергает сообщения некоторых СМИ о том, что он решил прекратить предвыборную борьбу за мандат городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, это заявление Э.ГУРВИЦ сделал после встречи с жителями Киевского района Одессы, комментируя по просьбе журналистов обнародованные в некоторых СМИ слухи о том, что «Гурвиц готов сдаться без боя».

«Все сказки о том, что я снялся с выборов, - заявил Э.ГУРВИЦ, - это очередная провокация потерявших последнюю надежду неудачников. К такой лжи обычно прибегают лишь тогда, когда другого выхода уже не остается».

«Интересно, что они будут говорить всю оставшуюся до дня голосования неделю, отметил кандидат в мэры Одессы. – Ведь у меня в день по три-четыре встречи с избирателями. Возможно, кто-то в ближайшее время и освободит свое кресло: как положено агитаторам «вертикали власти», без борьбы. Но ко мне это не имеет ни малейшего отношения».