Ющенко и Янукович уже достаточно взрослые, чтобы решить конфликт

Литва готова выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Украине, но пока не видит в этом необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Литвы Гядиминас КИРКИЛАС сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Демократия в Украине настолько зрелая, что два лидера – Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО – способны найти решение в соответствии с Конституцией. Мы думаем, что Украина способна сама решить конфликт», - сказал Г.КИРКИЛАС.

По его мнению, любой политический кризис является тестом для демократии. «Это только вначале кажется, что тупик и нельзя ничего решить, но если стороны пойдут на взаимные уступки, то можно», - добавил он.

Премьер-министр Литвы подчеркнул, что при необходимости Литва и глава Литовского государства готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса. «Нам не безразлично, что происходит в Украине. Мы хотим, чтобы Украина не теряла темпы роста экономики, темпы реформ и темпы интеграции», - отметил он.

Г.КИРКИЛАС считает, что урегулирование политического кризиса возможно только в соответствии с Конституцией, законными способами и путем переговоров.